Европейские переработчики наращивают импорт нефти из Саудовской Аравии

ТАСС, 23 апреля. Сокращение потребления нефтепродуктов в Европе из-за пандемии коронавируса вынуждает местных переработчиков пересматривать состав продуктовой корзины. Европа традиционно является основным рынком сбыта российской нефти, но саудовская нефтяная компания Saudi Aramco оттесняет поставщиков, сообщается в материалах агентства Argus.

Так, в Северо-Западной Европе Saudi Aramco установила контрактную стоимость апрельских партий Arab Light на уровне скидки $10,25 к Brent, в то время как в марте скидка на сорт в регионе составляла лишь $2,25, пишет агентство.

По данным Argus, многие европейские переработчики решили воспользоваться низкой ценой и закупили партии саудовской нефти. Поставки выросли на заводы Shell, Total, австрийской OMV, испанских Repsol и Cepsa и других. Отгрузки саудовской нефти в Нидерланды, где находятся крупные нефтехранилища, в апреле могут составить около 1,42 млн тонн, что вдвое больше мартовского уровня. За этот период общий объем партий Urals, напротив, снизится на 41%, до менее 935 тыс. тонн.

"В связи с сохранением больших скидок на майские партии саудовской нефти к эталону участники рынка ожидают, что европейские переработчики продолжат активные закупки ближневосточного сырья", - сообщает Argus.

Снижение поставок Urals

Saudi Aramco в апреле нарастила экспорт в Польшу: в порт Гданьск, как ожидается, поступит почти 500 тыс. т по сравнению с 398 тыс. т в марте, пишет Argus со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. При этом, в начале апреля в Гданьск была поставлена только одна партия Urals объемом 66,5 тыс. т, против пяти морских партий Urals общим объемом почти 377 тыс. т месяцем ранее. "Впрочем, основные объемы российской нефти продолжат прокачиваться в Польшу по трубопроводу "Дружба" в рамках долгосрочных контрактов", - поясняет Argus.