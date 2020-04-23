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Индекс РТС превысил 1100 пунктов

Последний раз индекс находился выше этого уровня 15 апреля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос на 3,3% и достиг отметки в 1100,65 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 15:47 мск.

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Последний раз индекс РТС находился выше уровня в 1100 пунктов 15 апреля текущего года.

На 16:00 мск индекс РТС находился на отметке в 1098,5 пункта (+3,1%), а индекс Мосбиржи - на уровне 2595,59 пункта (+0,9%).

В то же время курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи укрепляется по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара снизился до 74,41 рубля (-2%), а курс евро - до 80,28 рубля (-2,2%).

Российская валюта и биржевые индексы растут на фоне дорожающей нефти. Так, стоимость сорта Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла до $22,35 за баррель (+9,7%), а нефть марки WTI прибавляла 20,8%, до $16,64 за баррель.

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