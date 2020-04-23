На "Розе Хутор" в Сочи продажа ски-пассов выросла вдвое

СОЧИ, 23 апреля. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи в зимнем сезоне 2019-2020 годов реализовал в два раза больше единых ски-пассов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе курорта. Благодаря единому билету на канатную дорогу у отдыхающих была возможность воспользоваться горнолыжными трассами всех курортов Красной Поляны.

"С момента старта продаж по раннему бронированию и до 16 марта 2020 гости приобрели 2903 единых ски-пасса, из них 55 сезонных. Это в два раза выше показателей прошлого года, когда было продано 1563 ски-пасса. Наиболее востребованными оказались многодневные ски-пассы, их доля от общего количества составила 74%, в прошлом - 59%", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, зимний сезон 2019-2020 завершился на месяц раньше. Однако, несмотря на это, в период с 13 декабря 2019 года по 27 марта 2020 года на "Розе Хутор" побывали более 800 тысяч гостей. Это выше аналогичного периода прошлого года. Всего по итогам зимнего сезона прошлого года курорт посетили около 860 тысяч туристов.

"По итогам прошедшего сезона очевидны такие положительные тренды, как рост доли ранних продаж ски-пассов, востребованность раннего бронирования, запрос на длительное проживание и более активное использование услуг и сервисов курорта. Это был очень сложный сезон, потребовавший от нашей команды максимальной собранности и быстрой управленческой реакции", - привели в пресс-службе слова генерального директора курорта "Роза Хутор" Александра Белокобыльского.

Сейчас на курорте нет гостей. На его территории провели все необходимые дезинфицирующие мероприятия. Все отели и другие объекты отдыха временно законсервировали.

В январе 2017 года на горнолыжных курортах Сочи ввели единый ски-пасса. Это билет на канатную дорогу с правом спуска на лыжах на едином электронном носителе для посещения трасс на склонах всех курортов Красной Поляны. В зимнем сезоне 2018-2019 годов на горнолыжных курортах "Роза Хутор" и "Газпром" проект стартовал в тестовом режиме, а минувшей зимой к ним присоединился и Курорт Красная Поляна. Для туристов по одном билету на всех горнолыжных курортах Сочи стали доступны канатные дороги и трассы общей протяженностью около 177 км. Также обладателям единого ски-пасса стала доступна инфраструктура курортов - прокат снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе и дополнительные услуги.

О курорте

"Роза Хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектировали лучшие мировые эксперты.

На территории поселка Красная Поляна расположены три крупных горнолыжных курорта: "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" (бывший "Горки город"), которые включают в себя 110 горнолыжных трасс разного уровня сложности общей протяженностью более 177 км, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения различных мероприятий. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек.