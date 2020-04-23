Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий общепита

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий общественного питания для того, чтобы снизить риски инфицирования граждан при их посещении. Документ также предусматривает поэтапный выход из режима ограничений, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"На текущем этапе возможна работа только сервисов доставки, далее - начало работы предприятий общепита с ограниченной площадью и посадкой в зале, на этапе стойкой тенденции к снижению в регионе - допускаются массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии 1-2 метра, в условиях штатного режима будут действовать обычные нормативные требования", - говорится в документе.

Кроме того, каждый из этапов предусматривает противоэпидемические мероприятия: от работы всего персонала в масках и перчатках, использования одноразовой посуды до проведения стандартной уборки.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.