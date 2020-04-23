Bloomberg: Apple перейдет на производство ноутбуков с собственным процессором с 2021 года

ТАСС, 23 апреля. Компания Apple планирует в следующем году начать выпуск ноутбуков с процессором собственного производства. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Предполагается, что новые чипы для компьютеров будут созданы на базе процессора A14, разработка которого ведется специалистами компании для следующего поколения смартфонов iPhone. Производством нового пятинанометрового процессора с 12 ядрами займется тайваньская компания TSMC, которая делает "начинку" для iPhone и планшетов iPad.

Таким образом, как отметило агентство, Apple начнет постепенно отказываться от процессоров корпорации Intel, используемых компанией с 2005 года, в том числе в современных ноутбуках MacBook Pro, компьютерах iMac и профессиональной компьютерной рабочей станции Mac Pro. Первые же модели компьютеров Apple работали на базе процессоров Motorola и IBM.

При этом Bloomberg отмечает, что в условиях карантина и работы сотрудников компаний-поставщиков на удаленном режиме переход Apple на собственные чипы может быть отложен на неопределенный срок.

Apple, которая была основана в 1976 году, также производит "умные" часы Apple Watch, музыкальные плееры iPod и другую технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $1 трлн.