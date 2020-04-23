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Средства нацпроекта "Экология" в 2020 году направят на помощь регоператорам

Регоператоры в свою очередь попросили внести отрасль в список пострадавших от коронавируса

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Региональные операторы по обращению с отходами получат помощь из средств национального проекта "Экология". Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Румянцев, чьи слова приводит в четверг пресс-служба ассоциации регоператоров "Чистая страна".

"Средства на 2020 год федерального проекта "Комплексное обращение с отходами", который входит в нацпроект "Экология", практически в полном объеме будут направлены на антикризисные меры. Таких мер разработано, собственно, две. Это межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации для обеспечения устойчивой работы региональных операторов. И сейчас мы запускаем дорожную карту, чтобы субъекты могли пользоваться этой мерой. И вторая мера, которая уже в высокой степени готовности, - это возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, которые будут выдаваться или были выданы региональным операторам по льготной ставке на увеличение оборотных средств", - сказал Румянцев.

Регоператоры в свою очередь попросили внести отрасль в список пострадавших от коронавируса. Это позволит более эффективно взаимодействовать с кредитными организациями и оперативно получить меры поддержки. Также бизнес считает правильным их пролонгацию в случае продления режима самоизоляции.

"Мы считаем, что отрасли необходимы дополнительные меры поддержки. Речь идет о переносе сроков уплаты всех обязательных платежей регоператорами, а это НДС и другие налоги и взносы, на декабрь 2020 года. Также мы просим об установлении нулевой ставки НДС на услугу регоператора", - заявил исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.

Как сообщалось ранее, в 20 российских регионах складывается критическая ситуация с финансовым состоянием регоператоров, при этом число таких регионов может вырасти в ближайшее время до 35, сообщил гендиректор Российского экологического оператора Илья Гудков. По его словам, собираемость платежей за оказание услуг по вывозу отходов упала до 60% в апреле. В случае сохранения режима самоизоляции она может упасть до 40% в дальнейшем.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

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