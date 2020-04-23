Объем выпуска бензина с 13 по 19 апреля сократился на 9,9%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Объем выпуска автомобильного бензина в России за прошедшую неделю - с 13 по 19 апреля - снизился на 9,9% к предыдущему отчетному периоду и составил 565,3 тыс. тонн. Об этом говорится в материалах Росстата.

В то же время производство дизельного топлива сократилось на 4,3% - до 1 млн 491,8 тыс. тонн.

За предыдущую неделю (с 6 по 12 апреля) выпуск автомобильного бензина упал на 14,6%, а дизельного топлива - на 1,7%.

По данным статистического ведомства, за отчетный период средние потребительские цены на бензин в РФ опустились на 2 копейки к показателю за предыдущую неделю и составили 44,86 рубля за л. При этом средняя стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 снизилась на 3 копейки - до 42,42 рубля и 45,85 рубля за литр соответственно. Цена бензина Аи-98 не изменилась и осталась на отметке 52,07 рубля за л. Дизельное топливо подешевело на 4 копейки, до 47,8 рубля за литр.

В Росстате добавили, что снижение цен на бензин наблюдалось в 17 субъектах РФ, наиболее заметное в Кызыле - на 1,8%. О росте цен на бензин в регионах России Росстат не сообщает.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 рубля, марки Аи-95 - от 41,9 до 49,49 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,2 до 43,76 рубля, марки Аи-95 - от 44,6 до 47,66 рубля, марки Аи-98 - от 52,8 до 54,86 рубля за литр.