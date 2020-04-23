Минсельхоз: посевная кампания в России проходит в штатном режиме, несмотря на коронавирус

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Посевная кампания в РФ проходит в штатном режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Российские аграрии, находясь в зоне риска в связи с эпидемией коронавируса, продолжают стабильно работать и обеспечивать продовольственную безопасность страны. Посевная кампания проводится в штатном режиме", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, который провел совещание, посвященное развитию отрасли семеноводства в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщили в Минсельхозе, регионы выполняют рекомендации министерства по оптимизации посевов под сахарной свеклой, при этом увеличивают долю семян отечественной селекции. Среди регионов лидерами по данному показателю стали Белгородская, Воронежская, Орловская, Рязанская области и Ставропольский край.

"Для популяризации отечественной селекции и проведения сравнительного анализа продуктивности российских гибридов сахарной свеклы, а также кукурузы и подсолнечника регионам необходимо закладывать демонстрационные посевы, контролируя технологию выращивания. Полученные результаты будут систематизированы для дальнейшего прогноза при посеве под урожай 2021 г.", - отметил Хатуов.

Участники совещания также обсудили повышение качества используемого отечественного семенного материала, его районирование и научное сопровождение. Кроме того, была рассмотрена динамика приобретения семян и гибридов российской селекции, а также прогнозная площадь их посева под урожай 2021 г. По словам Хатуова, государство оказывает значительную поддержку элитному семеноводству, что способствует увеличению площади, занятой сортовыми посевами, и повышению качества производимого семенного материала.