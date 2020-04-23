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Международные резервы России за неделю выросли на $4,8 млрд

По данным ЦБ, они составили $569,7 млрд

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 17 апреля 2020 года выросли по сравнению с показателем на 10 апреля на 0,8% ($4,8 млрд) и составили $569,7 млрд, сообщил Банк России.

По данным регулятора, увеличение резервов произошло "под воздействием положительной переоценки, размер которой оказался больше, чем объем операций на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила и сделки по продаже Банком России пакета акций ПАО "Сбербанк".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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