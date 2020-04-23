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В США заявили, что потребляют минимальный объем нефтепродуктов за последние 30 лет

В Управлении по энергетической информации Минэнерго США отметили, что больше всего сократилось потребление бензина

ТАСС, 23 апреля. Потребление нефтепродуктов в США за период 11-17 апреля составило 14,1 млн баррелей в сутки. Это немного выше минимального уровня за последние 30 лет, который был установлен за неделю до этого, говорится в сообщении Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Этот показатель на 31% ниже среднего спроса на нефтепродукты в США в этом году до момента введения ограничений на поездки и наступления общеэкономического спада из-за пандемии коронавируса.

Больше всего в абсолютном выражении сократилось потребление бензина - на 40%, до 5,3 млн баррелей в сутки по состоянию на 17 апреля. Падение спроса на бензин составляет практически 54% от общего изменения потребления нефтепродуктов в США, отмечает ведомство.

Потребление авиакеросина рухнуло на 62% по сравнению со средними значениями до введения ограничений - до 612 тыс. баррелей в сутки. Спрос на дизельное топливо упал на 20% -до 3,1 млн баррелей в сутки, следует из сообщения EIA.

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