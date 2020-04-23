Сбербанк: субсидирование кредитной ставки девелоперам до 2024 года требует 55 млрд рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Субсидирование процентной ставки по текущим кредитам застройщиков жилья до 2024 года потребует 55 млрд руб., сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Считаем своевременными решения о субсидировании процентной ставки по действующим кредитам девелоперов жилья. По нашим оценкам, на это потребуется 55 млрд рублей до 2024 года", - сказал он.

По словам Попова, в последнюю неделю марта банк зафиксировал всплеск продаж жилой недвижимости, но на первой неделе апреля наблюдался спад, со второй недели апреля начался постепенный рост, "что говорит о постепенной адаптации рынка к текущим условиям".

При этом он отметил, что застройщики в первой половине апреля направили в банк намного меньше заявок по сравнению с тем же периодом прошлого года, поэтому для развития строительного сектора требуется усиление мер поддержки по со стороны государства.

Помимо субсидирования процентной ставки по действующим кредитам девелоперов жилья, Попов предложил субсидировать ставку по новым кредитам застройщикам по проектам с низкой устойчивостью к изменению рыночных цен в размере до 100% ключевой ставки ЦБ и субсидирование затрат на инфраструктуру по низкомаржинальным - в размере 50-100% ключевой ставки ЦБ.

"По нашим расчетам, объем субсидирования составит от 43 млрд рублей в 2020 году с последующим увеличением до 150 млрд рублей к 2023 году", - прогнозирует он.

Как сообщил ранее в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, правительство выделит 98 млрд рублей на поддержку строительной отрасли в условиях спада в экономике и распространения коронавируса. По его словам, пакет мер включает, в том числе, компенсацию процентной ставки застройщикам. Хуснуллин отметил, что это даст возможность девелоперам достроить дома и максимально направить деньги на строительство.