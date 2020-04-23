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Ретейлеры ожидают стабилизации цен на лимоны в мае

В X5 Retail Group отметили, что ограничение поставок из Турции, Китая и Узбекистана стало основным фактором, который повлиял на изменение цен

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Стабилизация розничных цен на лимоны произойдет в течение мая, когда на рынке станет больше предложений от производителей, сообщили в компаниях X5 Retail Group и "Ашане" в ходе видеоконференции ФАС с торговыми сетями.

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"Мы ожидаем стабилизации цен на 22-й неделе, когда предложений будет больше на рынке. Я думаю, что цена закупки будет ниже 200 рублей", - отметил представитель "Ашана".

По словам представителя X5 Retail Group, основным фактором, который повлиял на изменение цены, стало ограничение поставок из Турции, Китая и Узбекистана. "Сейчас цена, на самом деле, еще не нормализовалась, она нормализуется где-то к 19 неделе, когда пойдут поставки", - сказал представитель X5 Retail Group.

Рост цен на лимоны в конце марта и начале апреля был вызван снижением поставок из Турции, которая традиционно является основным поставщиком лимонов на российский рынок, а также возросшим спросом на лимоны из-за информации об их пользе в борьбе с коронавирусом.

По данным Руспродсоюза, в начале апреля лимоны поступали в продажу (в опте) по цене в 220-430 рублей за 1 кг.

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