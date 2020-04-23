ФАС рекомендовала ретейлерам сократить закупочные цепочки для сдерживания цен

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала ретейлерам по возможности сократить закупочные цепочки, чтобы сдержать рост цен. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Алексей Доценко в ходе видеоконференции ФАС с торговыми сетями.

"Мы видим, что в случае, если сети делают прямые закупки у импортеров, то цены, как правило, ниже. Более того, мы внимательно следим за данными с помощью наших коллег из таможни и хотим отметить, что есть некоторые поставщики, у которых цены остались еще на уровне 2019 года", - сказал Доценко.

При этом ФАС отмечает, что, если закупка идет не напрямую, а через посредника, причем в цепочке может присутствовать до трех посредников, цена товара увеличивается на каждом этапе.

"Поэтому со своей стороны хотели бы вам рекомендовать использовать посредников меньше либо смотреть на эту цепочку. Потому что, когда цепочка большая, цена растет на каждом узле. Здесь, конечно, ваша хозяйственная деятельность, но обращайте, пожалуйста, на это внимание, потому что это серьезно влияет на конечную цену", - отметил Доценко.

Негативно влияет на цену и укрупнение лота заказа, считает замглавы ФАС. "Наш анализ этого не подтверждает - экономии на объемах. По нашим данным, укрупнение лотов ведет к укрупнению цены, потому что круг поставщиков сужается из-за этого", - подчеркнул он.

ФАС также призывает ретейлеров следить, насколько их цены отличаются от цен конкурентов. Если цена значительно отличается от той, которая сложилась в целом по рынку, то "это повод для того, чтобы мы реагировали или по крайней мере внимательно вникали в ситуацию", отметил Доценко. Если будет большое отклонение по ценам, ФАС будет обязательно этим заниматься, добавил он.