Промышленный технопарк площадью 17 тыс. кв. м создадут в Новой Москве к 2023 году

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Новый промышленный технопарк площадью 17 тыс. кв. м появится на территории Новомосковского административного округа столицы к 2023 году. Решение о выделении земельного участка под строительство было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы в четверг, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Инвестор планирует направить на реализацию проекта 550 млн рублей. Это достаточно крупный инвестиционный проект, который позволит создать высокотехнологичное промышленное пространство и даст городу 300 новых рабочий мест с современными и комфортными условиями труда", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что новый комплекс построят в поселении Марушкинское. Инвестор проекта - компания "Инвест девелопмент".

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, инвестор планирует реализацию в Москве нескольких наукоемких проектов, в том числе в сфере высоких технологий, а также промышленного и гражданского строительства.