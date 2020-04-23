{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Промышленный технопарк площадью 17 тыс. кв. м создадут в Новой Москве к 2023 году

На реализацию проект планируется направить 550 млн рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Новый промышленный технопарк площадью 17 тыс. кв. м появится на территории Новомосковского административного округа столицы к 2023 году. Решение о выделении земельного участка под строительство было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы в четверг, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Инвестор планирует направить на реализацию проекта 550 млн рублей. Это достаточно крупный инвестиционный проект, который позволит создать высокотехнологичное промышленное пространство и даст городу 300 новых рабочий мест с современными и комфортными условиями труда", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что новый комплекс построят в поселении Марушкинское. Инвестор проекта - компания "Инвест девелопмент".

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, инвестор планирует реализацию в Москве нескольких наукоемких проектов, в том числе в сфере высоких технологий, а также промышленного и гражданского строительства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Контейнеровоз "Севморпуть" доставит 14,5 тыс. т стройматериалов на Землю Франца-Иосифа
Груз прибудет для компании "Запсибгазпром - Газификация"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС