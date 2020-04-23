Компания "Русавиаинтер" выплатила сотрудникам долг по зарплате на сумму 58,3 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Компания "Русавиаинтер", занимающая лидерство в России по созданию интерьеров для салонов самолетов, после вмешательства инспекторов труда выплатила сотрудникам долги по заработной плате на сумму 58,3 млн рублей. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба Роструда.

"Государственная инспекция труда в Воронежской области восстановила права 423 работников АО "Русавиаинтер". По итогам контрольно-надзорных мероприятий работодатель погасил многомиллионную задолженность по оплате труда. Работникам выплатили зарплату за 4 месяца на сумму 58,3 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В апреле сотрудники прокуратуры Левобережного района Воронежа, на территории которой находится головной офис "Росавиаинтер", провели проверку по обращениям сотрудников предприятия и выяснили, что они не получали зарплату с декабря 2019 года. Было возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата в установленный срок заработной платы"), материалы проверки направили в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы").

АО "Русавиаинтер" создано в 2003 году с головным офисом в Воронеже, является одним из лидеров в авиапромышленности России по созданию серийных интерьеров и интерьеров повышенной комфортности для кабин пилотов и пассажирских салонов воздушных судов, ведет разработку, производство и ремонт авиационной техники, в том числе двойного назначения. Компанией создан дизайн самолетов Ту-204-300 Центра подготовки космонавтов для их транспортировки на космодром Восточный, салоны базовой комплектации для первых опытных машин пассажирских самолетов Ил-96-400М и Ил-114-300, интерьеры для самолетов Ан-158.