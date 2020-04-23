{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Компания "Русавиаинтер" выплатила сотрудникам долг по зарплате на сумму 58,3 млн рублей

Работники получили зарплату за четыре месяца

ВОРОНЕЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Компания "Русавиаинтер", занимающая лидерство в России по созданию интерьеров для салонов самолетов, после вмешательства инспекторов труда выплатила сотрудникам долги по заработной плате на сумму 58,3 млн рублей. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба Роструда.

"Государственная инспекция труда в Воронежской области восстановила права 423 работников АО "Русавиаинтер". По итогам контрольно-надзорных мероприятий работодатель погасил многомиллионную задолженность по оплате труда. Работникам выплатили зарплату за 4 месяца на сумму 58,3 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В апреле сотрудники прокуратуры Левобережного района Воронежа, на территории которой находится головной офис "Росавиаинтер", провели проверку по обращениям сотрудников предприятия и выяснили, что они не получали зарплату с декабря 2019 года. Было возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата в установленный срок заработной платы"), материалы проверки направили в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы").

АО "Русавиаинтер" создано в 2003 году с головным офисом в Воронеже, является одним из лидеров в авиапромышленности России по созданию серийных интерьеров и интерьеров повышенной комфортности для кабин пилотов и пассажирских салонов воздушных судов, ведет разработку, производство и ремонт авиационной техники, в том числе двойного назначения. Компанией создан дизайн самолетов Ту-204-300 Центра подготовки космонавтов для их транспортировки на космодром Восточный, салоны базовой комплектации для первых опытных машин пассажирских самолетов Ил-96-400М и Ил-114-300, интерьеры для самолетов Ан-158.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
Контейнеровоз "Севморпуть" доставит 14,5 тыс. т стройматериалов на Землю Франца-Иосифа
Груз прибудет для компании "Запсибгазпром - Газификация"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС