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"Газпром нефть" в три раза увеличила заправку грузовых самолетов в Толмачево и Емельяново

В этих аэропортах проходит дозаправка авиакомпаний, которые перевозят из Азии в Европу и Россию грузы медицинского назначения для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Газпромнефть-Аэро" - оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - в марте в три раза увеличил продажу авиакеросина грузовым самолетам в авиатранспортных хабах транссибирского направления - Толмачево (г. Новосибирск) и Емельяново (г. Красноярск). В этих аэропортах проходит дозаправка авиакомпаний, которые перевозят из Азии в Европу и Россию грузы медицинского назначения для борьбы с COVID-19, сообщила компания.

"По итогам марта 2020 г. объем реализации авиатоплива "Газпромнефть-Аэро" грузовым авиакомпаниям в аэропортах Толмачево и Емельяново увеличился в три раза", - сказано в сообщении.

Еженедельно "Газпромнефть-Аэро" в Новосибирске осуществляет заправку "в крыло" свыше 90 рейсов грузовых авиакомпаний "Волга Днепр", CAL Cargo Air Lines, CargoLux, Lufthansa Cargo, ASL Airlines Belgium, Silk Way West и других. В Красноярске обеспечена заправка самолетов Air Bridge Cargo.

Из-за повышенного спроса на перевозку медицинских грузов "Газпромнефть-Аэро" также на 30% увеличила объем заправки за рубежом рейсов авиакомпании "Волга Днепр" - до более чем 3 тыс. т в месяц в международных аэропортах г. Ханой (Вьетнам), г. Дели (Индия), г. Джохор-Бару (Малайзия), а также в семи промышленных центрах Китая.

"При заправке воздушных судов мы принимаем самые строгие меры противодействия распространению COVID-19. Все сотрудники ТЗК проходят ежедневный медосмотр и обеспечены средствами индивидуальной защиты - медицинскими масками, перчатками и антисептиками. Аэродромные топливозаправщики после каждой заправки проходят обязательную дезинфекцию", - сказал генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.

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