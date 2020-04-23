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Пандемия коронавируса нового типа
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В Минэкономразвития заявили о снижении спроса на российские нефть и газ в марте

Причиной послужили введенные ограничения в связи с пандемией
Здание министерства экономического развития РФ Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Здание министерства экономического развития РФ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Внешний спрос на товары российского сырьевого экспорта снизился из-за ограничений, введенных странами в связи с коронавирусом, говорится в обзоре Минэкономразвития "О динамике промышленного производства. Апрель 2020 года".

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"Ухудшение глобальной конъюнктуры в марте на фоне роста числа стран, вводящих ограничительные меры для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, привело к снижению внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта", - говорится в обзоре.

Кроме того, существенно более теплая, чем в марте прошлого года, погода в европейской части России оказала влияние на добычу природного газа (как и на энергетику и водоснабжение).

Ранее Росстат сообщил, что в сырьевом секторе в марте зафиксировано снижение на 1,7% в годовом выражении после роста в феврале на 2,3%, по итогам I квартала добывающие отрасли показали нулевой рост. Кроме того обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха в марте снизилось на 2,2% в годовом выражении, в I квартале - на 2,4%.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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