{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Российские производители не планируют поднимать цену на соль

Директор ООО "Руссоль-Северозапад" Александр Коломеер при этом отметил рост себестоимости производства

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские производители соли не планируют повышать стоимость продукции, несмотря на возросшие расходы на ее производство. Об этом сообщил журналистам директор ООО "Руссоль-Северозапад" Александр Коломеер.

"Ввиду девальвации рубля расходы производителей на оборудование и упаковочные материалы, которые приобретаются в валюте, выросли. Эти факторы приведут к некоторому росту себестоимости производства соли, однако, даже несмотря на них, российские производители сдерживают рост и не повышают отгрузочные цены за счет собственной рентабельности", - сказал он.

Так, средняя отпускная цена за 1 тонну пищевой соли на заводе составляет 3,5 тыс. рублей и до сих пор является самой низкой на пищевую соль в мире, отметил он. По мнению Коломеера, прогнозы некоторых аналитиков о том, что российские солевики могут поднять цены на соль в связи с ростом спроса, ошибочны и не имеют под собой никаких оснований. Он пояснил, что издержки предприятий при выпуске соли в связи с текущим повышенным спросом никак не увеличились. Более того, чем выше объем производства, тем ниже себестоимость каждой производимой единицы продукции.

"Необоснованно повышать цену в условиях низкой покупательской способности и нерастущих доходов населения российские предприятия не будут, ведь это может привести к снижению продаж и отрицательным финансовым результатам", - добавил он.

22 апреля заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов сообщил о том, что производители соли отмечают увеличение заказов после публикации рекомендаций Минздрава о промывке слизистых оболочек носа соляным раствором для профилактики заражения коронавирусом нового типа.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Контейнеровоз "Севморпуть" доставит 14,5 тыс. т стройматериалов на Землю Франца-Иосифа
Груз прибудет для компании "Запсибгазпром - Газификация"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС