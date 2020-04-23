Российские производители не планируют поднимать цену на соль

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские производители соли не планируют повышать стоимость продукции, несмотря на возросшие расходы на ее производство. Об этом сообщил журналистам директор ООО "Руссоль-Северозапад" Александр Коломеер.

"Ввиду девальвации рубля расходы производителей на оборудование и упаковочные материалы, которые приобретаются в валюте, выросли. Эти факторы приведут к некоторому росту себестоимости производства соли, однако, даже несмотря на них, российские производители сдерживают рост и не повышают отгрузочные цены за счет собственной рентабельности", - сказал он.

Так, средняя отпускная цена за 1 тонну пищевой соли на заводе составляет 3,5 тыс. рублей и до сих пор является самой низкой на пищевую соль в мире, отметил он. По мнению Коломеера, прогнозы некоторых аналитиков о том, что российские солевики могут поднять цены на соль в связи с ростом спроса, ошибочны и не имеют под собой никаких оснований. Он пояснил, что издержки предприятий при выпуске соли в связи с текущим повышенным спросом никак не увеличились. Более того, чем выше объем производства, тем ниже себестоимость каждой производимой единицы продукции.

"Необоснованно повышать цену в условиях низкой покупательской способности и нерастущих доходов населения российские предприятия не будут, ведь это может привести к снижению продаж и отрицательным финансовым результатам", - добавил он.

22 апреля заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов сообщил о том, что производители соли отмечают увеличение заказов после публикации рекомендаций Минздрава о промывке слизистых оболочек носа соляным раствором для профилактики заражения коронавирусом нового типа.