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Пандемия коронавируса нового типа

Reuters: Jaguar Land Rover планирует возобновить работу четырех заводов в Европе с 18 мая

По данным агентства, речь идет о двух заводах в Великобритании, одном в Словакии и одном в Австрии

ТАСС, 23 апреля. Британский автопроизводитель - холдинг Jaguar Land Rover - с 18 мая планирует частично возобновить производство в Европе, приостановленное из-за вспышки коронавируса. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

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По его данным, вновь откроются четыре завода компании: два в Великобритании, один в Словакии и один в Австрии.

"Страны смягчают меры дистанцирования, магазины розничной торговли снова открываются по всему миру, а со временем производство будет возобновлено и на других наших заводах", - приводит агентство выдержку из документа.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.

Теги
АвстрияВеликобританияСловакияПандемия коронавируса нового типа
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