"АвтоВАЗ" планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю с 29 июня

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" планирует c 29 июня 2020 года перейти на четырехдневную рабочую неделю на фоне негативных прогнозов по продажам на российском авторынке, сообщил ТАСС представитель компании.

"Главным приоритетом "АвтоВАЗа" является сохранение рабочих мест. Исходя из значительных негативных прогнозов рынка на апрель - май и прогнозируемого аналитиками 30-50% годового снижения рынка, компания вводит сокращенную четырехдневную рабочую неделю с 29 июня 2020 года. Соответствующее распоряжение было подписано 23 апреля. "АвтоВАЗ" подчеркивает, что это решение является предварительным - мы надеемся, что ситуация начнет улучшаться, российское правительство изучает вопрос о введении эффективных дополнительных мер по стимулированию российского авторынка", - сказал он.

При этом представитель компании уточнил, что в случае восстановления авторынка РФ "АвтоВАЗ" сохранит пятидневную рабочую неделю и после 29 июня.

Как ранее сообщили в удмуртской республиканской организации профсоюза "Оборонпроф", автозавод "АвтоВАЗа" в Ижевске ("Лада Ижевск") приостановит работу на четыре дня из-за перебоев с комплектующими. В "Лада-Ижевск" ТАСС не стали комментировать график работы предприятия. Источник близкий к компании подтвердил, что автозавод в Ижевске приостановит работу 27-30 апреля. Однако он уточнил, что это не связано с комплектующими, а было запланировано заранее.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) "АвтоВАЗ" в марте 2020 года снизил продажи автомобилей Lada на российском рынке на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 32,8 тыс. машин. По итогам I квартала 2020 года компания продала в России 79,6 тыс. автомобилей (-3%).

О компании

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362,356 тыс. машин.