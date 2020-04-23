Вопрос тарифов на прокачку газа в ЕАЭС будет решаться на уровне глав государств

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке на общем рынке газа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет решаться на уровне глав государств союза. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам внеочередного заседания Евразийского межправительственного совета, которое прошло 23 апреля.

Там отметили, что в ходе заседания были рассмотрены последние несогласованные вопросы проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По трем вопросам межправсовет принял формулировки, выработанные членами Совета ЕЭК 20 и 22 апреля.

"Согласованы позиции сторон по трем вопросам - очень спорным, трудным, но нашли консенсус. Первое - это либерализация международных автомобильных перевозок. Второе - выработка гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию. Третья группа вопросов - о сотрудничестве в области здравоохранения. По вопросу тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа Союза было проведено также несколько рассмотрений. Согласованного решения, формулировок, к сожалению, не выработано", - отметил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

Члены межправсовета озвучили позиции по этому вопросу, после чего было решено вынести его на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета (в него входят главы государств стран - членов ЕАЭС).

Планируется, что на очередном заседании 19 мая главы государств Союза утвердят Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.