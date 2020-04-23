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Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли, несмотря на рост безработицы

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI выросла до $16,33

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг показали умеренный рост, несмотря на публикацию Министерством труда США данных о том, что за неделю число обращений за пособиями по безработице выросло на 4,4 млн и за пять недель превысило 26 млн. Основное влияние на биржевую динамику оказала ситуация на рынке нефти.

Как следует из информации на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, сразу после начала операций промышленный индекс Dow Jones вырос на 181,21 пункта (0,78%) - до отметки 23 654,89. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 11,72 пункта (0,42%) и оказался на отметке 2 811,03 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 32,13 пункта (0,38%) - до 8 527,51.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI в начале операций на бирже выросла на $2,55 за баррель и оказалась на уровне $16,33 за баррель.

Как отметила в четверг газета The Wall Street Journal, рост стоимости июньских фьючерсов вызван двумя факторами: признаками роста спроса на нефть в Китае и ростом напряженности между США и Ираном. "В Китае заметно оживление на транспорте и заработали нефтеперерабатывающие предприятия", - привела газета мнение главного экономиста швейцарского частного банка Julius Baer Норберта Рюкера. "Не следует забывать и о геополитической ситуации", - добавил он. По его мнению, обострение отношений США и Ирана может нарушить поставки нефти из района Персидского залива.

Оценивая ситуацию на рынках в начале дня, телекомпания CNN отметила, что биржа практически проигнорировала данные о ситуации на рынке труда, поскольку "участники рынка восприняли уже множество плохих новостей о положении дел в экономике и поэтому они слабо реагировали на статистику по обращениям за пособиями по безработице".

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