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Мишустин заявил, что ЕАЭС созрел для выхода на более высокий уровень интеграции

По словам российского премьера, об этом свидетельствует тот факт, что на встрече глав кабинетов министров стран ЕАЭС 23 апреля обсуждались вопросы тарификации применительно к рынку газа и либерализация международных транспортных перевозок

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) созрел для выхода на более высокий уровень интеграции.

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"Даже сам факт того, что мы сегодня обсуждает вопросы тарификации применительно к рынку газа, либерализации международных транспортных перевозок, говорит о том, что наше объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции", - заявил председатель российского правительства. Он принял участие во встрече глав кабинетов министров стран ЕАЭС в режиме видеоконференции.

Говоря об автомобильных перевозках, Мишустин подчеркнул: "Исходим из того, что по мере реализации стратегии мы сможем продвинуться по этому направлению на основе строгого соблюдения международных обязательств государств-членов [ЕАЭС] в отношениях с третьими странами".

"Казахстан внес предложение о проработке подходов к цено- и тарифному образованию на общем рынке газа союза в рамках подготовки соответствующего международного договора. Россия, Киргизия поддержали это предложение и подготовили общую редакцию, которая носит конструктивный характер и направлена на выработку необходимого компромисса", - отметил Мишустин.

Как сообщалось ранее, на нынешнем заседании должен рассматриваться проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В кабинете министров РФ считают, что документ станет ключевым по развитию и углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве. Перед заседанием представители "пятерки" (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) провели рабочие встречи для обсуждения различных направлений, которые предлагается предусмотреть в документе. Темой одного из таких совещаний стали общие подходы к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа ЕАЭС.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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