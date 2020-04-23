Мишустин заявил, что ЕАЭС созрел для выхода на более высокий уровень интеграции

"Даже сам факт того, что мы сегодня обсуждает вопросы тарификации применительно к рынку газа, либерализации международных транспортных перевозок, говорит о том, что наше объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции", - заявил председатель российского правительства. Он принял участие во встрече глав кабинетов министров стран ЕАЭС в режиме видеоконференции.

Говоря об автомобильных перевозках, Мишустин подчеркнул: "Исходим из того, что по мере реализации стратегии мы сможем продвинуться по этому направлению на основе строгого соблюдения международных обязательств государств-членов [ЕАЭС] в отношениях с третьими странами".

"Казахстан внес предложение о проработке подходов к цено- и тарифному образованию на общем рынке газа союза в рамках подготовки соответствующего международного договора. Россия, Киргизия поддержали это предложение и подготовили общую редакцию, которая носит конструктивный характер и направлена на выработку необходимого компромисса", - отметил Мишустин.

Как сообщалось ранее, на нынешнем заседании должен рассматриваться проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В кабинете министров РФ считают, что документ станет ключевым по развитию и углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве. Перед заседанием представители "пятерки" (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) провели рабочие встречи для обсуждения различных направлений, которые предлагается предусмотреть в документе. Темой одного из таких совещаний стали общие подходы к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа ЕАЭС.