Самарские предприниматели подали заявки на реструктуризацию долгов на 9 млрд рублей

САМАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Предприниматели Самарской области подали заявки в Центробанк на реструктуризацию задолженности в условиях пандемии коронавируса на 9 млрд рублей. Большинство из них одобрены, говорится в сообщении регионального правительства, распространенном в четверг.

"С 20 марта по 15 апреля в банки региона поступило 1006 обращений предпринимателей о реструктуризации задолженности на общую сумму более 9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщила управляющая отделением Центрального банка России по Самарской области Марина Мясникова во время заседания областного штаба по повышению устойчивости экономики, 76% обращений почти на 7 млрд рублей одобрены.

"Важно знать, что в случае, если реструктуризация проводится в связи с неблагополучной вирусной ситуацией, это не окажет негативного влияния на кредитную историю заемщика", - сказала Мясникова.

В Самарской области в условиях пандемии предусмотрены льготы для предприятий по налогооблажению. Уставной капитал гарантийного фонда Самарской области, который выдает льготные кредиты малому бизнесу, доведен до 500 млн рублей. В области на данный момент зарегистрировано 141 случай заражения коронавирусом, в том числе 26 в четверг. По выздоровлении выписано 22 человека.