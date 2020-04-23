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Пандемия коронавируса нового типа

G20 обязуется принять меры в защиту работников наиболее уязвимых отраслей

Совещание прошло под председательством Саудовской Аравии

ТАСС, 23 апреля. Страны Группы двадцати (G20) обязуются принять меры для защиты работников наиболее уязвимых отраслей в условиях пандемии коронавируса нового вида. Об этом говорится в опубликованном в четверг коммюнике по итогам совещания министров труда стран - членов G20.

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Мероприятие прошло под председательством Саудовской Аравии в режиме видеоконференции.

"Мы приложим все усилия, чтобы защитить сотрудников, в особенности тех, кто трудоустроен в уязвимых отраслях и остался без необходимой социальной защиты", - подчеркивается в документе.

Пандемия привела к возникновению глобального экономического кризиса. Как прогнозирует Международный валютный фонд, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%.

Теги
Саудовская АравияПандемия коронавируса нового типа
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