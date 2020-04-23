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Контейнеровоз "Севморпуть" доставит 14,5 тыс. т стройматериалов на Землю Франца-Иосифа

Груз прибудет для компании "Запсибгазпром - Газификация"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Контейнеровоз Росатомфлота "Севморпуть", единственное в мире транспортное судно с атомной установкой, отправился из Мурманска к архипелагу Земля Франца-Иосифа, куда он доставит около 14,5 тыс. т стройматериалов и автотехники для компании "Запсибгазпром - Газификация". Об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций Росатомфлота.

"Контейнеровоз "Севморпуть" вышел из порта Мурманск в направлении архипелага Земля Франца-Иосифа. <...> Транспортное судно доставит в бухту Северная [расположена на острове Земля Александры] бетонные плиты, контейнеры, строительные материалы и автотехнику. Владельцем груза является [компания] "Запсибгазпром - Газификация". Атомный контейнеровоз "Севморпуть" доставит около 14,5 тыс. т груза", - говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что переход до места выгрузки займет менее трех суток. Всего в течение апреля-мая будет обеспечено два таких рейса. У архипелага Земля Франца-Иосифа судно "Севморпуть" встретит атомный ледокол Росатомфлота "Вайгач", который подготовит подходной канал для постановки контейнеровоза к месту выгрузки на припайный лед.

"Выгрузка на припай продлится до десяти суток. Экипаж обеспечит ее собственными силами. Надеемся, что погода не внесет свои коррективы в наши планы", - цитирует пресс-служба капитана атомного контейнеровоза "Севморпуть" Олега Маркова. Отмечается, что после завершения выгрузки контейнеровоз вернется в Мурманск за второй партией груза.

На острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа расположена полностью автономная военная база "Арктический трилистник". Основная ее задача - обеспечение ПВО страны. База имеет замкнутый цикл жизнеобеспечения - все важные здания и сооружения связаны между собой переходами, что позволяет личному составу не выходить на улицу без особой необходимости. Компания "Запсибгазпром - Газификация" (учредитель "ОАО "ЗАПСИБГАЗПРОМ", которая в свою очередь учреждена компанией "Газпром") выполняет строительные работы на базе "Арктический трилистник".

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Атомфлот" входит в состав государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". В настоящее время в состав действующего флота входят два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тыс. лошадиных сил - "Ямал" и "50 лет Победы", два ледокола - "Таймыр" и "Вайгач" - с однореакторной установкой мощностью 50 тыс. лошадиных сил, атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть".

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