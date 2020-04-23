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Пандемия коронавируса нового типа

В ООН высказались за создание международной администрации по проблеме долгов

В организации считают "исключительно важным" учреждение при ней "консультативного органа экспертов, независимого от интересов каких-либо кредиторов и заемщиков"

ЖЕНЕВА, 23 апреля. /ТАСС/. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) предложила создать международную структуру, занимающуюся проблемой облегчения задолженности развивающихся стран, пострадавших от пандемии коронавируса. Эта инициатива представлена в опубликованном ею в четверг в Женеве докладе.

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Речь идет об инстанции с условным названием "Международная администрации по долгам развивающихся стран" (International Developing Country Debt Authority, IDCDA). В докладе говорится, что поэтапное осуществление мероприятий по облегчению долгового бремени развивающихся государств может потребовать ее создания с целью "наблюдения за выполнением всеобъемлющих временных приостановок [выплаты долгов], а также для долгосрочной оценки в каждом конкретном случае долговой устойчивости и соглашений об облегчении и реструктуризации суверенной задолженности". Подчеркивается, что впоследствии могла бы быть создана "автономная международная организации путем заключения договора между заинтересованными государствами". При этом в ЮНКТАД считают "исключительно важным" учреждение при такой организации "консультативного органа экспертов, независимого от интересов каких-либо кредиторов и заемщиков".

Согласно оценкам авторов доклада, в 2020 и 2021 годах развивающимся странам надлежит произвести выплаты по внешним государственным долгам на сумму от 2,6 до 3,4 трлн долларов. В ЮНКТАД в этой связи ратуют за "срочные меры по предотвращению надвигающейся долговой катастрофы". Эксперты напоминают, что в исследовании, опубликованном 30 марта, ЮНКТАД призвала оказать развивающимся государствам помощь в размере $2,5 трлн. "Международное сообщество должно срочно предпринять дополнительные шаги по облегчению растущего финансового давления, которое ощущают развивающиеся государства из-за выплат по долгам", - заявил в связи с публикацией доклада генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуи.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера. Пандемия привела к возникновению глобального экономического кризиса. Как прогнозирует Международный валютный фонд, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%.

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Пандемия коронавируса нового типа
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