Глава Еврогруппы призвал лидеров ЕС утвердить план помощи экономике на €540 млрд

БРЮССЕЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель Еврогруппы Мариу Сентену призвал глав государств и правительств ЕС в кратчайшие сроки утвердить экстренный план перезапуска экономики евросообщества после пандемии на €540 млрд, чтобы он мог начать действовать с 1 июня. Об этом Сентену заявил в четверг в видеообращении, распространенном после начала видеоконференции лидеров Евросоюза. Он также подчеркнул необходимость создания значительно более обширного плана восстановления европейской экономики на долгосрочную перспективу.

"Сегодня я предложу Европейскому совету (саммиту ЕС - прим. ТАСС) набор практических решений. Две недели назад Еврогруппа (совет министров финансов зоны евро - прим. ТАСС) утвердила амбициозную программу на полтриллиона евро, которая включает три блока для защиты наших рабочих мест, предприятий и государств от страшных последствий кризиса коронавируса. Когда мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией, скорость принятия решений имеет первоочередное значение. Эти меры могут быть введены в действие уже с 1 июня", - заявил он.

Сентену подчеркнул, что, помимо этой программы, Евросоюзу требуется создание значительно более масштабного фонда помощи для восстановления экономики, чтобы избежать дробления европейского единого рынка. "В таком союзе, как наш, мы сильны ровно настолько, насколько сильно наше самое слабое государство, поэтому нам необходима аналогичная поддержка на период восстановления экономики", - заявил он.

Председатель Еврогруппы отметил, что долгосрочный план восстановления экономики Евросоюза должен дать возможность распределить издержки восстановления экономики на длительное время, и для его наполнения необходимо использовать бюджет ЕС. Он подчеркнул, что как только саммит ЕС примет принципиальное решение по этому плану, Еврогруппа немедленно возобновит работу по разработке его деталей.

При этом Сентену не назвал никаких цифр, однако ранее различные источники сообщали, что саммит ЕС рассмотри программу помощи экономике евросообщества в размере €1,6 - 2 трлн, но между странами ЕС есть разногласия по вопросу о методах привлечения этих средств.