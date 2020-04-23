ВТБ реструктуризировал кредиты россиян на сумму более 85 млрд рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. ВТБ реструктуризировал кредитную задолженность пострадавших от коронавируса россиян на сумму более 85 млрд рублей. Помощь получили более 100 тыс. клиентов, сообщил в четверг глава банка Андрей Костин в эфире телеканала РБК .

"В общей сложности банк реструктуризировал кредиты населению на сумму более 85 млрд рублей, и в той или иной форме эта помощь была оказана более 100 тыс. гражданам", - сказал он.

"Что касается предприятий, то мы реструктуризировали за март и апрель кредиты на общую сумму 760 млрд рублей, из них 130 млрд рублей - предприятиям МСБ, [их] около полутора тысяч", - добавил Костин.

Он также сообщил, что ВТБ выдал предприятиям порядка 1,8 тыс. беспроцентных кредитов на выплату зарплат на сумму 8,3 млрд рублей.

Крупнейшие российские банки в настоящее время рассматривают варианты помощи клиентам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию в условиях пандемии коронавируса. В числе таким мер могут быть отсрочки платежей по кредитам и реструктуризация задолженности.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.