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Назначен новый директор департамента в сфере регулирования с отходами

Им стал Николай Борисов, который ранее занимал должность заместителя директора

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Директором департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами назначен Николай Борисов, который ранее занимал должность заместителя директора. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, Андрей Петрищев, который ранее возглавлял этот департамент, был уволен с этой недели. Он был директором департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами меньше года.

"Приказом министра природных ресурсов и экологии РФ на должность директора департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России назначен Николай Борисов. Ранее он замещал должность заместителя директора департамента", - говорится в сообщении.

Борисов родился в 1981 году в Ленинграде. Закончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "Юриспруденция", "Экономика и управление на предприятии", кандидат политических наук. С 2016 года был начальником управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами правительства Ленинградской области.

В феврале 2020 года занял должность заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России.

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Россия
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