Банки в Ивановской области одобрили предпринимателям 27 зарплатных кредитов

ИВАНОВО, 23 апреля. /ТАСС/. Банки Ивановской области одобрили предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, 27 зарплатных кредитов на общую сумму 42,5 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Выдавать зарплатные кредиты субъектам малого и среднего бизнеса уже начали Сбербанк и ВТБ. По данным на 22 апреля, в двух банках одобрены 27 зарплатных кредитов на общую сумму 42,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, востребованной мерой поддержки также является реструктуризация кредитов и займов для ивановских предприятий малого и среднего бизнеса. В настоящий момент банки согласились реструктуризировать 300 кредитов на общую сумму 3,5 млрд рублей, среди них Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Росбанк.

Во Владимирской области на сегодняшний момент предпринимателям выдано уже около 40 беспроцентных кредитов. Оформление происходит бесконтактно, через личный кабинет заявителя. "В настоящее время право выдавать кредиты под 0% годовых малым и среднем предпринимателям на зарплатные проекты получили Сбербанк, ВТБ, МСП банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк и банк "Открытие", - сообщили в администрации региона.

Орловским представителям бизнеса, по данным пресс-службы областного правительства, в Сбербанке одобрили девять заявок на 14,9 млн рублей, в банке "Открытие" - четыре заявки, сумма выданных кредитов не называется.

Президент Владимир Путин 15 апреля огласил новые меры помощи бизнесу в условиях пандемии коронавируса. В качестве одной из них он предложил выдавать предприятиям малого и среднего бизнеса деньги для зарплат сотрудникам исходя из суммы 12 130 рублей на одного работника в месяц. Ставка по кредиту составляет 0% на период шесть месяцев, размер кредита зависит от численности работников и уровня минимального размера оплаты труда.