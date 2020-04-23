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Крупнейшие ретейлеры не будут запрещать покупателям посещать магазины без масок

Сеть гипермаркетов Globus ранее сообщала, что ограничит посещение своих магазинов для покупателей без средств защиты органов дыхания в Москве и Московской области

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Крупнейшие российские ретейлеры не будут рекомендовать покупателям посещать магазины только в средствах защиты органов дыхания (медицинские маски или другие альтернативные варианты, например, платки).

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Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят DNS, "М.Видео - Эльдорадо", "Ашан", X5 Retail Group, "Магнит", "Дикси", "Лента", Metro Cash & Carry и другие.

"На данный момент в крупнейших федеральных сетях не планируют вводить подобные меры", - сказали в АКОРТ.

Сеть гипермаркетов Globus ранее сообщала, что ограничит посещение своих магазинов для покупателей без средств защиты органов дыхания в Москве и Московской области до стабилизации эпидемиологической ситуации.

 

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