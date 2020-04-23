Производители считают, что запрет алкоголя в мелкой таре приведет к убыткам

УФА, 23 апреля. /ТАСС/. Производители ликероводочной продукции Приволжского федерального округа обеспокоены изменениями в ГОСТ, которые ограничат розлив алкоголя в бутылки объемом 250, 375 и 750 мл. Переоборудование линий вместе с отказом от пользующихся спросом тар принесет компаниям убытки, сообщили ТАСС представители заводов.

23 апреля газета "Коммерсантъ" написала о том, что компания "Башспирт", принадлежащая властям Башкирии и выпускающая водку "Башкирский стандарт", "Белая крепость" и "Дикий мед", обратилась в Росстандарт с просьбой внести изменения в обновленный ГОСТ "Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте". По мнению компании, в связи со вступлением в силу стандарта, крепкий алкоголь в небольших бутылках может исчезнуть из продажи.

Позже официальный представитель Росстандарта сообщил ТАСС, что национальные стандарты на крепкий алкоголь, вступающие в силу с 1 июля 2020 года, являются добровольными и не вводят ограничений на его производство и оборот, разрешая в том числе его выпуск в маленьких объемах. В компании "Башспирт" ТАСС подтвердили письмо в адрес Росстандарта, объяснив свою позицию убытками в случае изменения в ГОСТ.

"В настоящее время продукция компании, выпускаемая в данных объемах бутылок [250, 375 и 750 мл], занимает 50% от общего выпуска алкоголя заводов "Башспирта". В посуду 750 мл разливается продукция премиум-класса, что имеет немаловажное значение для экономики предприятия. Кроме того, мы вынуждены будем понести колоссальные затраты на переоборудование линий розлива на всех филиалах компании и списание неликвидных комплектующих. Эти изменения повлекут за собой снижение объемов продаж и, как следствие, уменьшение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней", - сообщили в пресс-службе компании.

Солидарность производителей

Аналогичного мнения придерживаются в Чувашии. Чебоксарский ликеро-водочный завод также прогнозирует убытки в случае отказа от популярных объемов алкоголя, так как это приведет к простою производственного оборудования. "Принятие нового стандарта грозит снижением объемов производства порядка 25%, так как весь объем потерь 0,25 и 0,375 литра невозможно будет заменить другими емкостями. Это приведет к снижению объемов продаж и налоговых отчислений в бюджет", - уточнили в пресс-службе предприятия, предположив также, что потребители алкогольной продукции названных объемов начнут покупать суррогат.

Проблемы могут возникнуть и у стекольных заводов, которым придется осваивать новые объемы тар. Также непонятно, что делать с запасами продукции, рассказал ТАСС представитель оренбургского ликероводочного завода "Степные просторы" Иван Гаврилов.

"Стекольным заводам придется переделывать формокомплекты, потому что у них уже отработано производство емкости 0,25 литра. Более того, у нас уже заказы и план выработки сделаны на полгода вперед, и у нас продукция в малой таре есть в наличии, которую не совсем понятно, сможем ли мы реализовать или придется утилизировать. Сейчас больше вопросов, чем ответов, но это однозначно скажется негативно с финансовой точки зрения", - считает Гаврилов.

В целом у всех опрошенных ТАСС производителей крепких алкогольных напитков доля продукции в таре малых объемов составляет порядка половины. При этом сейчас отмечается падение спроса, рассказал ТАСС генеральный директор ОАО "Уржумский СВЗ" Кировской области Юрий Терешков.

"Мы видим снижение, одномоментные всплески прошли, а дальше мы видим, что падает покупательская способность населения, закрыты такие каналы продаж, как рестораны, бары, закусочные. Плюс введено ограничение по времени [на продажу алкоголя] в соседней Марийской республике, например. Все это сказывается на объемах продаж", - отметил Терешков.

О новых стандартах

Национальные стандарты на крепкий алкоголь вступают в силу с 1 июля 2020 года. В документе предусмотрены такие значения номинального количества ликероводочных фасованных товаров, как 20, 30, 40, 50, 100, 200, 350, 500, 700 мл и т. д. При этом исключены номиналы 250 мл и 375 мл для того, чтобы потребитель не был введен в заблуждение и по внешнему виду упаковки имел однозначное представление о номинальном количестве. В Росстандарте пояснили, что норма по неприменению указанных значений номинального количества вступает в силу лишь с 2021 года, что было сделано в интересах производителей ликероводочной продукции и на основании их запросов.

В ведомстве подчеркнули, что вступающие в силу документы регламентируют соответствие параметров на упаковке товара содержимому. Особенностью фасованных товаров в упаковке (ФТУ) является то, что о количестве товара покупатель узнает не по показаниям средств измерений, а по заранее напечатанному ярлыку на упаковке.

В такой ситуации у производителя появляется возможность "недовложить" товар в упаковку, причем это может быть сделано как случайно, так и специально. Учитывая, что практически все пищевые продукты, товары бытовой химии, парфюмерия, косметика и прочее в торговых сетях реализуются в упаковках, становится понятным масштаб проблемы и необходимость защиты прав потребителя, пояснили в Росстандарте.