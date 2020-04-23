{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Производители считают, что запрет алкоголя в мелкой таре приведет к убыткам

Представители заводов отметили, что изменения в ГОСТ, которые ограничат розлив алкоголя в бутылки объемом 250, 375 и 750 мл, потребуют переоборудование линий

УФА, 23 апреля. /ТАСС/. Производители ликероводочной продукции Приволжского федерального округа обеспокоены изменениями в ГОСТ, которые ограничат розлив алкоголя в бутылки объемом 250, 375 и 750 мл. Переоборудование линий вместе с отказом от пользующихся спросом тар принесет компаниям убытки, сообщили ТАСС представители заводов.

23 апреля газета "Коммерсантъ" написала о том, что компания "Башспирт", принадлежащая властям Башкирии и выпускающая водку "Башкирский стандарт", "Белая крепость" и "Дикий мед", обратилась в Росстандарт с просьбой внести изменения в обновленный ГОСТ "Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте". По мнению компании, в связи со вступлением в силу стандарта, крепкий алкоголь в небольших бутылках может исчезнуть из продажи.

Позже официальный представитель Росстандарта сообщил ТАСС, что национальные стандарты на крепкий алкоголь, вступающие в силу с 1 июля 2020 года, являются добровольными и не вводят ограничений на его производство и оборот, разрешая в том числе его выпуск в маленьких объемах. В компании "Башспирт" ТАСС подтвердили письмо в адрес Росстандарта, объяснив свою позицию убытками в случае изменения в ГОСТ.

"В настоящее время продукция компании, выпускаемая в данных объемах бутылок [250, 375 и 750 мл], занимает 50% от общего выпуска алкоголя заводов "Башспирта". В посуду 750 мл разливается продукция премиум-класса, что имеет немаловажное значение для экономики предприятия. Кроме того, мы вынуждены будем понести колоссальные затраты на переоборудование линий розлива на всех филиалах компании и списание неликвидных комплектующих. Эти изменения повлекут за собой снижение объемов продаж и, как следствие, уменьшение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней", - сообщили в пресс-службе компании.

Солидарность производителей

Аналогичного мнения придерживаются в Чувашии. Чебоксарский ликеро-водочный завод также прогнозирует убытки в случае отказа от популярных объемов алкоголя, так как это приведет к простою производственного оборудования. "Принятие нового стандарта грозит снижением объемов производства порядка 25%, так как весь объем потерь 0,25 и 0,375 литра невозможно будет заменить другими емкостями. Это приведет к снижению объемов продаж и налоговых отчислений в бюджет", - уточнили в пресс-службе предприятия, предположив также, что потребители алкогольной продукции названных объемов начнут покупать суррогат.

Проблемы могут возникнуть и у стекольных заводов, которым придется осваивать новые объемы тар. Также непонятно, что делать с запасами продукции, рассказал ТАСС представитель оренбургского ликероводочного завода "Степные просторы" Иван Гаврилов.

"Стекольным заводам придется переделывать формокомплекты, потому что у них уже отработано производство емкости 0,25 литра. Более того, у нас уже заказы и план выработки сделаны на полгода вперед, и у нас продукция в малой таре есть в наличии, которую не совсем понятно, сможем ли мы реализовать или придется утилизировать. Сейчас больше вопросов, чем ответов, но это однозначно скажется негативно с финансовой точки зрения", - считает Гаврилов.

В целом у всех опрошенных ТАСС производителей крепких алкогольных напитков доля продукции в таре малых объемов составляет порядка половины. При этом сейчас отмечается падение спроса, рассказал ТАСС генеральный директор ОАО "Уржумский СВЗ" Кировской области Юрий Терешков.

"Мы видим снижение, одномоментные всплески прошли, а дальше мы видим, что падает покупательская способность населения, закрыты такие каналы продаж, как рестораны, бары, закусочные. Плюс введено ограничение по времени [на продажу алкоголя] в соседней Марийской республике, например. Все это сказывается на объемах продаж", - отметил Терешков.

О новых стандартах

Национальные стандарты на крепкий алкоголь вступают в силу с 1 июля 2020 года. В документе предусмотрены такие значения номинального количества ликероводочных фасованных товаров, как 20, 30, 40, 50, 100, 200, 350, 500, 700 мл и т. д. При этом исключены номиналы 250 мл и 375 мл для того, чтобы потребитель не был введен в заблуждение и по внешнему виду упаковки имел однозначное представление о номинальном количестве. В Росстандарте пояснили, что норма по неприменению указанных значений номинального количества вступает в силу лишь с 2021 года, что было сделано в интересах производителей ликероводочной продукции и на основании их запросов.

В ведомстве подчеркнули, что вступающие в силу документы регламентируют соответствие параметров на упаковке товара содержимому. Особенностью фасованных товаров в упаковке (ФТУ) является то, что о количестве товара покупатель узнает не по показаниям средств измерений, а по заранее напечатанному ярлыку на упаковке.

В такой ситуации у производителя появляется возможность "недовложить" товар в упаковку, причем это может быть сделано как случайно, так и специально. Учитывая, что практически все пищевые продукты, товары бытовой химии, парфюмерия, косметика и прочее в торговых сетях реализуются в упаковках, становится понятным масштаб проблемы и необходимость защиты прав потребителя, пояснили в Росстандарте.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Парламент Молдавии утвердил дотации для населения и бизнеса в период пандемии
Государство возьмет на себя обслуживание кредитов, которые были взяты на пополнение оборотного капитала и выплату зарплат, с 1 мая по 31 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС