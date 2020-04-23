В ОАЭ началось поэтапное восстановление экономической деятельности страны

КАИР, 23 апреля. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приступают к поэтапному восстановлению экономической жизни после жестких ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа. Как сообщил в четверг телеканал Al Arabiya , следом за столицей Абу-Даби эмират Дубай объявил об открытии с 25 апреля торговых и деловых центров, а также возобновлении деятельности предприятий.

По информации телестанции, экономическая жизнь эмирата будет восстанавливаться поэтапно. В режиме минимальной загрузки возобновляют работу торговые и бизнес-центры, коммерческие структуры, социальные службы, запускается общественный транспорт, метро и служба такси. Постепенно вернутся к работе промышленные и строительные предприятия, а также культурные учреждения. При этом будут приниматься все меры предосторожности, включающие соблюдение гражданами дистанции, проведение полной санитарной обработки помещений, обязательное ношение медицинских масок и перчаток.

Во избежание ажиотажа и большого скопления людей магазинам запрещено на данном этапе проводить акции и распродажи. Метро возобновляет работу одной из двух веток с семи утра до семи часов вечера, в дальнейшем ожидается запуск второй ветки и продление времени работы. Водный транспорт пока не действует, также недоступна услуга по аренде автомобилей. С 22 до 6 утра в ОАЭ будет действовать комендантский час.

В четверг о возобновлении с 25 апреля работы общественного транспорта и открытии торговых центров объявил эмират Абу-Даби. Общественный транспорт в столице ОАЭ начнет ходить в обычном режиме с утра субботы, торговые центры будут функционировать, но при пропускной способности в 30% от обычной нормы и при соблюдении всех необходимых профилактических мер против коронавируса. Кроме того, базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates Airlines объявила в четверг о частичном возобновлении со следующей недели пассажирских перевозок. Рейсы будут осуществляться в восемь городов: Джакарту (Индонезия), Йоханнесбург (ОАЭ), Лагос (Нигерия), Лондон (Великобритания), Мадрид (Испания), Манилу (Филиппины), Тунис (Тунис) и Франкфурт-на-Майне (Германия).

Из-за пандемии основные аэропорты ОАЭ с 24 марта приостановили деятельность. В стране был введен режим строгой самоизоляции, закрыты все торговые центры, ресторанам и кафе разрешено только осуществлять доставку, жителям можно покидать дома только после уведомления полиции. К настоящему моменту число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 8 756, умерли 56 человек.