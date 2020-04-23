{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В ОАЭ началось поэтапное восстановление экономической деятельности страны

По данным телеканала Al Arabiya, следом за столицей Абу-Даби эмират Дубай объявил об открытии с 25 апреля торговых и деловых центров, а также возобновлении деятельности предприятий

КАИР, 23 апреля. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приступают к поэтапному восстановлению экономической жизни после жестких ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа. Как сообщил в четверг телеканал Al Arabiya, следом за столицей Абу-Даби эмират Дубай объявил об открытии с 25 апреля торговых и деловых центров, а также возобновлении деятельности предприятий.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По информации телестанции, экономическая жизнь эмирата будет восстанавливаться поэтапно. В режиме минимальной загрузки возобновляют работу торговые и бизнес-центры, коммерческие структуры, социальные службы, запускается общественный транспорт, метро и служба такси. Постепенно вернутся к работе промышленные и строительные предприятия, а также культурные учреждения. При этом будут приниматься все меры предосторожности, включающие соблюдение гражданами дистанции, проведение полной санитарной обработки помещений, обязательное ношение медицинских масок и перчаток.

Во избежание ажиотажа и большого скопления людей магазинам запрещено на данном этапе проводить акции и распродажи. Метро возобновляет работу одной из двух веток с семи утра до семи часов вечера, в дальнейшем ожидается запуск второй ветки и продление времени работы. Водный транспорт пока не действует, также недоступна услуга по аренде автомобилей. С 22 до 6 утра в ОАЭ будет действовать комендантский час.

В четверг о возобновлении с 25 апреля работы общественного транспорта и открытии торговых центров объявил эмират Абу-Даби. Общественный транспорт в столице ОАЭ начнет ходить в обычном режиме с утра субботы, торговые центры будут функционировать, но при пропускной способности в 30% от обычной нормы и при соблюдении всех необходимых профилактических мер против коронавируса. Кроме того, базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates Airlines объявила в четверг о частичном возобновлении со следующей недели пассажирских перевозок. Рейсы будут осуществляться в восемь городов: Джакарту (Индонезия), Йоханнесбург (ОАЭ), Лагос (Нигерия), Лондон (Великобритания), Мадрид (Испания), Манилу (Филиппины), Тунис (Тунис) и Франкфурт-на-Майне (Германия).

Из-за пандемии основные аэропорты ОАЭ с 24 марта приостановили деятельность. В стране был введен режим строгой самоизоляции, закрыты все торговые центры, ресторанам и кафе разрешено только осуществлять доставку, жителям можно покидать дома только после уведомления полиции. К настоящему моменту число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 8 756, умерли 56 человек.

Теги
ОАЭПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Парламент Молдавии утвердил дотации для населения и бизнеса в период пандемии
Государство возьмет на себя обслуживание кредитов, которые были взяты на пополнение оборотного капитала и выплату зарплат, с 1 мая по 31 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС