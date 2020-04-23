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Пандемия коронавируса нового типа

Индивидуальные предприниматели Карелии будут ежемесячно получать выплаты размером с МРОТ

Мера будет действовать до отмены режима повышенной готовности

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 апреля. /ТАСС/. Индивидуальные предприниматели (ИП) в Карелии, пострадавшие из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса будут получать ежемесячные выплаты на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства республики.

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"Индивидуальным предпринимателям ежемесячно предоставляется финансовая помощь в размере, не превышающем одного федерального минимального размера оплаты труда. Это 12 тыс. 130 руб. Первую выплату индивидуальные предприниматели смогут получить за апрель месяц. Данная мера будет действовать до отмены режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

На поддержку смогут претендовать ИП, работающие в сфере розничной торговли, автотранспорта, туризма, общепита и других направлений деятельности, которые наиболее всего пострадали после введения мер, принятых для борьбы с новой инфекцией. Получить ежемесячную выплату не смогут только юрлица, которые торгуют продуктами или товарами первой необходимости.

Кроме того, власти региона расширили круг лиц среди малого и среднего бизнеса, которые могли претендовать на возмещение трат на зарплатный фонд в размере одного МРОТ на сотрудника в случае приостановки работы. Если раньше получить компенсацию могли только те предприятия, которые платили работникам зарплату в размере не менее среднемесячной по региону, теперь это могут сделать и те представители бизнеса, которые начисляли зарплаты не ниже МРОТ, увеличенного на районный коэффициент.

Круг получателей финансовой помощи может еще увеличиться. По данным пресс-службы правительства, оперативный экономический штаб в Карелии поддержал предложение бизнес-омбудсмена республики Елены Гнётовой распространить меры региональной поддержки бизнеса на всех участников рынка, продолжающих работать, но вынужденных изменить формат своей деятельности на время карантинных мер.

Бизнес-омбудсмен рассказала, что к ней организации общепита, которые занимаются только доставкой готовых блюд. Они потеряли более 90% своей выручки, сохраненная форма деятельности не заменяет полноценное функционирование. "Однако [эти] предприятия не могут получить меры поддержки наравне с другими пострадавшими субъектами (например - один МРОТ на заработную плату работников), так как продолжают работу. Отказ в мерах поддержки может привести к решению организаций о прекращении доставки готовых блюд в целях получения необходимых мер поддержки", - отметила Гнётова.

О ситуации с коронавирусом

В Карелии подтверждены 37 случаев коронавируса, в регионе действует режим повышенной готовности, предусматривающий самоизоляцию жителей. По распоряжению главы республики, во всех районах Карелии, кроме Муезерского и Калевальского, запрещена работа парикмахерских, салонов красоты и торговых точек, за исключением продуктовых, аптек, заправочных и магазинов, торгующих товарами первой необходимости. Закрыты для посещения все кафе и рестораны.

Теги
РоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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