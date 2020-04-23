В Минсельхозе рассказали, куда пойдут объемы гречки в случае отказа Белоруссии от импорта

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Белоруссия входит в топ-10 покупателей гречки РФ, в случае прекращения поставок в эту страну они будут распределяться между странами ЕАЭС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

22 апреля начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов сообщил о том, что страна уже в этом году откажется от импорта гречки и по поручению президента полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.

"Общий экспорт гречихи из Российской Федерации оценивается в $28-32 млн в год или 110-130 тыс. тонн. В среднем Россия экспортирует в Белоруссию гречихи на сумму от $700 тыс. до 1,5 млн в год. Страна входит в топ-10 стран - покупателей российской гречихи (восьмое место), а среди стран ЕАЭС Белоруссия является вторым после Казахстана покупателем российской гречки", - сообщили в российском Минсельхозе.

Как отметили в министерстве, с июля 2019 года по февраль 2020 года включительно объем экспорта гречихи из России в Республику Беларусь составил 3,7 млн тонн из общего объема 80,3 млн тонн - около 5%, что чуть выше среднестатистического годового показателя для поставок в Белоруссию. На Республику Беларусь приходится в среднем от 2,4% до 4,9% от общего российского экспорта гречихи.

"С учетом вступившего в силу ограничения на экспорт гречихи за пределы стран ЕАЭС, во втором квартале 2020 года поставки будут распределяться между странами Союза", - заявили в Минсельхозе.