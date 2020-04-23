МЭР предложило создать портовую ОЭЗ и Каспийский кластер на базе "Лотоса" под Астраханью

ТАСС, 23 апреля. Минэкономразвития России предлагает создать в Астраханской области портовую особую экономическую зону (ПОЭЗ), расширив ее затем до Каспийского кластера за счет объединения с существующей ОЭЗ "Лотос". Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления предусматривает создание ПОЭЗ, объединение ее в Каспийский кластер с ОЭЗ ППТ "Лотос" как грузовой базой МТК "Север - Юг" с единой управляющей компанией и передачу полномочий по управлению кластером Минэкономразвития России в целях повышения конкурентоспособности российских портов на Каспии относительно портов Казахстана, Азербайджана и Туркменистана при привлечении грузопотока из Ирана, Индии и других азиатских, а также африканских стран, создание максимально благоприятных условий инвесторам для обработки и работы с грузами/товарами за счет использования налоговых и таможенных льгот, в том числе таможенной процедуры свободной таможенной зоны, увеличение грузопотока и повышение уровня социально-экономического развития регионов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту постановления кабмина, правительству Астраханской области рекомендуется передать в собственность РФ 100% акций акционерного общества "Особая экономическая зона "Лотос", затем Минэкономразвития планируется наделить полномочиями по осуществлению прав акционера ОЭЗ от имени РФ.

Проект документа предусматривает, что ОЭЗ "Лотос" получит в 2020-2026 годах субсидии в целях создания инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры портовой ОЭЗ в общем объеме более 8,5 млрд рублей. "Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов РФ предусмотреть бюджетные ассигнования в целях взноса в уставный капитал акционерного общества "Особая экономическая зона "Лотос" в 2020-2023 годах для проведения кадастровых работ и инженерной подготовки территории портовой ОЭЗ в общем объеме 1 млрд 811,55 млн рублей", - говорится в документе.

Особая экономическая зона "Лотос" расположена в Наримановском районе Астраханской области на площади почти в тысячу гектаров. Сейчас в ОЭЗ 15 резидентов, в том числе компании из Ирана, Азербайджана, Италии с общим объемом заявленных инвестиций 29 млрд рублей.