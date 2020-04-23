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Пандемия коронавируса нового типа

РСПП предложил принять закон о цифровых финансовых активах в весеннюю сессию

В Российском союзе промышленников и предпринимателей считают, что это упростит доступ к рынку долгового капитала и может дать возможность устойчивому восстановлению экономики после воздействия пандемии

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину рассмотреть возможность поддержки принятия закона о цифровых финансовых активах (ЦФА) в весеннюю сессию работы Государственной думы РФ. Об этом говорится в письме РСПП Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас рассмотреть возможность поддержки принятия закона о ЦФА Государственной Думой в период весенней сессии 2020 года", - говорится в письме.

По мнению РСПП, возможность выпуска цифровых финансовых инструментов для привлечения финансирования упростит доступ к рынку долгового капитала, что может дать возможность постепенному и устойчивому восстановлению экономики после воздействия пандемии.

В случае вступления в силу Закона о ЦФА в конце года пост-кризисные возможности крупного бизнеса могут быть многократно увеличены за счет использования потенциала ЦФА, что также позволит улучшить положение дел с дебиторской задолженностью.

Наличие специального регулирования оборота всех цифровых прав на территории России будет способствовать завоеванию лижжерских позиций РФ и существенному повышению конкурентоспособности российского бизнеса в мире, отмечается в письме. При этом по мнению РСПП, законопроект о ЦФА находится в высокой степени проработки и готов к итоговому принятию.

"Понимая всю сложность ситуации, в которой сейчас находится экономика России в связи с пандемией, считаем, что принятие в весеннюю сессию закона о ЦФА (со сроком вступления его в силу через 6 месяцев с даты принятия) позволит бизнесу использовать ключевые возможности цифровизации для пост-кризисного восстановления и дальнейшего экономического развития", - говорится в письме.

Цифровой финансовый актив - это имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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