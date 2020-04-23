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Доля просроченных кредитов россиян в 2020 году может превысить 10%

Доля просрочки по кредитам компаний может составить более 11%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Доля просроченных кредитов россиян в 2020 году может увеличиться на 5,7 процентных пункта по сравнению с началом года и превысить 10%. Доля просрочки по кредитам компаний, в свою очередь, может составить более 11%. Об этом говорится в сообщении Аналитического кредитного рейтингового агентство (АКРА).

"По мнению АКРА, в последующие месяцы 2020 года ситуация продолжит ухудшаться. В случае реализации базового сценария макроэкономического прогноза АКРА, предполагающего, в частности, снижение реального ВВП на 4,5% и реальных доходов населения на 6,4%, размер просроченных кредитов, предоставленных нефинансовым компаниям, к концу 2020 года может превысить 11% (7,8% на 01.01.2020), физическим лицам - 10% (4,3% на 01.01.2020)", - указано в сообщении.

При этом необходимое досоздание резервов на покрытие кредитных потерь только по просроченной задолженности может приблизиться к 2,5 трлн рублей, что станет основным фактором убытков банковской отрасли по итогам текущего года.

Также аналитики агентства отмечают, что падение экономической активности в текущем году отрицательно скажется на темпах роста кредитного портфеля. Согласно прогнозу АКРА, объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, снизится на 2%. Рост портфеля кредитов физическим лицам составит 11% против 18,5% в 2019 году. При этом фактором роста розничного портфеля станет увеличение ипотечного кредитования, которое частично будет обеспечено активным расширением программ государственной поддержки, частично - снижением объема досрочно погашаемой задолженности.

Как сообщалось ранее, доля просроченной задолженности в марте 2020 года, по данным Банка России, практически не изменилась, составив 6,8% и 4,5% по корпоративному и розничному портфелям соответственно.

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