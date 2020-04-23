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Парламент Молдавии утвердил дотации для населения и бизнеса в период пандемии

Государство возьмет на себя обслуживание кредитов, которые были взяты на пополнение оборотного капитала и выплату зарплат, с 1 мая по 31 декабря

КИШИНЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Парламент Молдавии утвердил предложенные правительством меры по поддержке населения и бизнеса в период пандемии. Как сообщает пресс-служба законодательного органа, решение принято на пленарном заседании в четверг.

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"Законопроект преследует цель смягчения последствий эпидемии для бизнес-среды и населения как в текущий момент, так и в период выхода из кризиса", - объяснил представлявший депутатам законопроект премьер-министр Ион Кику.

Согласно документу, государство возьмет на себя обслуживание кредитов, которые были взяты на пополнение оборотного капитала и выплату зарплат. Эта мера будет действовать с 1 мая по 31 декабря. Налог на добавленную стоимость для предприятий гостинично-ресторанного бизнеса снижается с 20% до 15%.

Еще одна поправка коснулась запрета двойного налогообложения молдавских товаров в магазинах беспошлинной торговли. Были оптимизированы ряд других налогов, увеличены социальные пособия населению, в том числе по безработице, а также одобрена другая помощь предпринимателям.

Правительство Молдавии после того, как из-за пандемии в стране был введен режим чрезвычайной ситуации, утвердило эти меры поддержки под свою ответственность в обход парламента. Оппозиция оспорила эти действия в суде, поэтому власти утвердили поправки по стандартной процедуре.

Теги
МолдавияКику, ИонПандемия коронавируса нового типа
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