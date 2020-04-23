{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Bloomberg: глава ЕЦБ заявила, что ВВП Евросоюза может снизиться на 15% из-за коронавируса

Кристин Лагард уточнила, что ее прогноз основан на оценке сокращения производства в 2020 году на 9%

ТАСС, 23 апреля. Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе видеоконференции лидеров ЕС заявила, что снижение экономики еврозоны в результате пандемии коронавируса может составить до 15%. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно их информации, падение ВВП на 15% отражает наиболее пессимистичный вариант развития событий. Лагард уточнила, что ее прогноз основан на оценке сокращения производства в этом году на 9%.

В видеообращении, распространенном после начала конференции, председатель Еврогруппы Мариу Сентену призвал глав государств и правительств ЕС в кратчайшие сроки утвердить экстренный план перезапуска экономики евросообщества после пандемии на €540 млрд, чтобы он мог начать действовать с 1 июня. Он также подчеркнул необходимость создания значительно более обширного плана восстановления европейской экономики на долгосрочную перспективу. Сентену не назвал никаких цифр, однако ранее различные источники сообщали, что саммит ЕС рассмотрит программу помощи экономике в размере €1,6-2 трлн. При этом между странами ЕС есть разногласия по вопросу о методах привлечения этих средств.

Теги
Лагард, КристинПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд
Эта программа будет запущена 1 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС