Bloomberg: глава ЕЦБ заявила, что ВВП Евросоюза может снизиться на 15% из-за коронавируса

ТАСС, 23 апреля. Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе видеоконференции лидеров ЕС заявила, что снижение экономики еврозоны в результате пандемии коронавируса может составить до 15%. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно их информации, падение ВВП на 15% отражает наиболее пессимистичный вариант развития событий. Лагард уточнила, что ее прогноз основан на оценке сокращения производства в этом году на 9%.

В видеообращении, распространенном после начала конференции, председатель Еврогруппы Мариу Сентену призвал глав государств и правительств ЕС в кратчайшие сроки утвердить экстренный план перезапуска экономики евросообщества после пандемии на €540 млрд, чтобы он мог начать действовать с 1 июня. Он также подчеркнул необходимость создания значительно более обширного плана восстановления европейской экономики на долгосрочную перспективу. Сентену не назвал никаких цифр, однако ранее различные источники сообщали, что саммит ЕС рассмотрит программу помощи экономике в размере €1,6-2 трлн. При этом между странами ЕС есть разногласия по вопросу о методах привлечения этих средств.