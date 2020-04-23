Reuters: cаммит ЕС отложил принятие решения по созданию фонда восстановления экономики

БРЮССЕЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Саммит ЕС подтвердил необходимость создания фонда восстановления экономики ЕС после пандемии, однако отложил принятие решений о его объеме и источниках финансирования. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

"Лидеры ЕС договорились о необходимости создания фонда восстановления после пандемии коронавируса и уполномочили Еврокомиссию оценить потребности (этого процесса - прим. ТАСС), предложить новый бюджет и способы его финансирования", - сообщило агентство. Еврокомиссии дано время до 6 мая, чтобы подготовить практические предложения, после чего будет созван новый саммит.

По информации дипломатических источников, объем фонда может составлять от €1,6 трлн до €2 трлн. Германия, Нидерланды и еще ряд государств выступают против выпуска общеевропейских ценных бумаг, так называемых коронабондов, которые бы позволили привлекать деньги под общие гарантийные обязательства всех стран сообщества.

Перед началом саммита председатель Еврогруппы Мариу Сентену призвал лидеров ЕС как можно быстрее завершить согласование долгосрочного фонда восстановления европейской экономики, который должен дополнить краткосрочную программу перезапуска экономики в €540 млрд, созданную Еврокомиссией, Европейским инвестиционным банком и Европейским стабилизационным механизмом (ESM, стабфонд зоны евро). Сентену предупредил, что помощь экономике нужна в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить начало восстановления.

В свою очередь, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе видеоконференции лидеров ЕС заявила, что снижение экономики еврозоны в результате пандемии коронавируса может уже в 2020 году составить до 15%, что является беспрецедентным показателем в истории Евросоюза.