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Пандемия коронавируса нового типа

В Минпромторге заявили, что пандемия коронавируса может вызвать срыв сроков сдачи судов

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что в настоящий момент признаков спада производства судостроительной промышленности не наблюдается

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса пока не вызвала спада производства судов в России, но может негативно сказаться на мировом судостроении, следует из сообщения Минпромторга РФ.

В четверг состоялось 130-е заседание рабочей группы по судостроению Организации экономического сотрудничества и развития, с российской стороны в заседании приняли участие представители департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга. Как говорится в пресс-релизе, участники мероприятия отметили, что стоящие перед отраслью новые вызовы и риски, вызванные влиянием кризиса COVID-19 и его последствий на судостроительную промышленность, нельзя недооценивать. "Кризис может оказать негативное влияние не только на финансовое состояние мировой судостроительной промышленности, но и на производственный процесс в целом и действующие кооперационные цепочки", - подчеркивается в сообщении.

По словам представителя Минпромторга, в настоящий момент в России тем не менее не наблюдается признаков спада производства судостроительной промышленности, учитывая текущую эпидемиологическую обстановку в стране.

В новость внесена правка (21:15 мск)  передается в новой редакции в связи с изменением комментария Минпромторгом

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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