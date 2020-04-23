Росстандарт разрешил выпуск крепкого алкоголя в упаковках любых объемов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Росстандарт в рамках вступающего с 1 июля нового стандарта разрешил выпуск крепкого алкоголя в упаковке любых объемов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Росстандарте говорили о том, что в документе предусмотрены такие значения номинального количества ликеро-водочных фасованных товаров, как 20 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 350 мл, 500 мл, 700 мл и т. д. При этом исключены номиналы 250 мл и 375 мл для того, чтобы потребитель не был введен в заблуждение и по внешнему виду упаковки имел однозначное представление о номинальном количестве.

"Вместе с тем, на территории Российской Федерации все без исключения перечисленные в приложении ГОСТ номиналы продолжают действовать и могут использоваться производителями внутри страны. Такое решение было принято Росстандартом в интересах производителей ликеро-водочной продукции и на основании их обращений", - сообщил представитель Росстандарта.

При этом в ведомстве обратили внимание на то, что номиналы объемом 250 мл и 375 мл будут действовать только на национальном уровне и не могут быть применены при экспорте в страны Европейского союза. "После вступления на территории России в силу технического регламента на алкогольную продукцию данный вопрос будет дополнительно рассмотрен с учетом мнений всех заинтересованных сторон", - добавили в Росстандарте.