Инвестиции в благоустройство промзоны "Свиблово" в Москве превысят 36 млрд рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Планируемый объем инвестиций в благоустройство производственной зоны "Свиблово" на северо-востоке столицы превысит 36,1 млрд рублей. По программе редевелопмента на ней разместятся объекты общественно-жилого и производственного назначения общей площадью более 548 тыс. кв. м, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Проект позволит увеличить эффективность использования городских территорий и обеспечит новыми рабочими местами жителей столицы. Общий планируемый объем инвестиций в строительство и благоустройство промзоны "Свиблово" - более 36,1 млрд рублей, бюджетная эффективность проекта - около 6,2 млрд руб.", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, планом развития территории предусмотрено размещение 258 тыс. кв. м жилых объектов, в том числе по программе реновации, 165 тыс. кв.м общественной застройки, размещение объектов социального, культурного и бытового назначения на площади 16,8 тыс. кв. м. Более 108 тыс. кв.м займут производственные объекты. "Данный проект позволит создать порядка 6,6 тыс. новых рабочих мест", - добавил Прохоров.