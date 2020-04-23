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АПК Астраханской области трудоустроил 2 тыс. человек, оставшихся без работы из-за пандемии

До конца мая фермерам потребуются еще около 3 тыс. человек для работы в полях, сообщил министр сельского хозяйства

АСТРАХАНЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Фермеры Астраханской области трудоустроили почти 3 тыс. человек на сезонные сельскохозяйственные работы, около 2 тыс. из них - это жители региона, оставшиеся без работы в период пандемии, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Астраханской области Руслан Пашаев в четверг.

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В связи с закрытием границ, агропромышленный комплекс Астраханской области испытывал острый дефицит рабочей силы, который ранее компенсировали иностранные работники. Общая потребность на время сезонных работ оценивалась в 8,5 тыс. человек.

"Трудоустроили более 500 безработных жителей и 1200 - кто не стоял на учете, но нуждался в работе. Есть трудоустроенные из других регионов, из Дагестана, Калмыкии, их около 1000 человек", - уточнил Пашаев.

Он добавил, что большая часть трудоустроенных - это сельские жители, оставшиеся без работы в связи с ограничительными мерами в регионе на фоне эпидемии коронавируса. "Значительная часть - это контингент с закрытых в связи с ограничительными мерами туристических баз отдыха. Это сельское население, для них полевые работы привычны, оттуда максимальный отклик", - сказал Пашаев.

Потребности и решения

До конца мая фермерам потребуются еще около 3 тыс. человек для работы в полях, к моменту массового сбора урожая - еще 2,5 тыс. человек. После завершения путины в Астраханской области, уточнил министр сельского хозяйства региона, фермеры рассчитывают трудоустроить рыбаков, закончивших деятельность на воде, это около 6 тыс. потенциальных работников.

"Лиманский район, например, закроет потребность в рабочей силе за счет них. Также ждем студентов. Сейчас работают около 50, но каникулы еще не начались", - рассказал руководитель ведомства.

Дополнительные расходы

Трудоустроить жителей областного центра, по словам руководителя министерства, сложнее, в связи с дополнительными запросами от потенциальных сотрудников, которых нужно ежедневно доставлять в город.

"Расходы на логистику АПК "Астраханский" из Харабалинского района составляют пять миллионов рублей. Фермеры не готовы тратить столько денег на доставку работников домой", - уточнил Пашаев.

О сельском хозяйстве

Посевные работы в Астраханской области в 2020 году из-за теплой весны начались раньше запланированного срока на 10 дней, сейчас площадь посевов составляет 19 тыс. га, это на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года. По данным областного Минсельхоза, выполнен план по посадке раннего картофеля, площадь посевов составила 5 тыс. га.

Теги
РоссияАстраханская областьПандемия коронавируса нового типа
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