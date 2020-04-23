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Комплекс переработки битумосодержащих отходов построят в Димитровграде в 2021 году

Объем инвестиций в проект составит 23 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 23 апреля. /ТАСС/. Российская компания "Экотехстрой" построит в городе Димитровграде Ульяновской области до конца 2021 года комплекс по переработке битумосодержащих отходов. Соответствующее соглашение в четверг подписали в режиме видеоконференции, сообщили журналистам в Корпорации развития региона.

"Проект по строительству комплекса по переработке битумосодержащих отходов будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития "Димитровград". Объем инвестиций составит 23 млн рублей, планируется создать 20 рабочих мест для жителей региона. Завершить строительство объекта компания рассчитывает к концу 2021 года", - отметили в корпорации.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что новый проект - очередной шаг в области улучшения экологической составляющей. "Сейчас при ремонте кровель все, что снимается с крыш, - старый кровельный материал (рубероид, битумная мастика) - просто вывозится на свалку и выбрасывается, нанося ущерб окружающей среде. Проект предполагает переработку этих материалов и выпуск из отходов новой продукции того же назначения для ремонта кровель. Таким образом, это безотходное производство", - привели слова Морозова в его пресс-службе.

По словам генерального директора Корпорации развития региона Сергея Васина, комплекс сможет перерабатывать до 3 600 тонн в год. Это позволит исключить вывоз кровельных отходов на полигоны для захоронения битумосодержащих отходов и экологически оздоровить территорию Ульяновской области.

"Технология производства позволяет использовать в ремонте кровель материалы круглогодично, даже при минусовых температурах, что дает новые возможности для обновления регионального жилищного фонда. Зимой возможно работать с этими материалами. В дальнейшем предприятие сможет производить из полученного сырья новую сертифицированную продукцию: чистый битум, различные мастики, материал для дорожного строительства, рулонные битум-полимерные материалы для устройства кровель и гидроизоляции", - процитировали Васина в корпорации.

Теги
РоссияУльяновская область
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