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Google повысит долю использования возобновляемой энергии в ЦОД за счет прогноза погоды

Для этого была разработана новая вычислительная платформа

ТАСС, 23 апреля. Технологическая корпорация Google планирует повысить долю использования солнечной и ветровой энергии для обеспечения питанием своих центров обработки данных с помощью учета погодных условий и переключения питания между разными источниками. Для этого была разработана новая вычислительная платформа, сообщается в блоге компании.

"Результаты нашего пилотного проекта показали, что с помощью переноса времени выполнения сложных энергоемких задач в зависимости от доступности энергии из возобновляемых источников позволит Google не только продолжать наращивать объемы вычислений, но и одновременно сокращать углеродный след", - отметила исследователь из Google Ана Радованович.

Поддержание бесперебойной работы дата-центров в режиме 24/7 требует непрерывной подачи энергии. Для решения этой задачи с помощью более широкого использования возобновляемых источников команда инженеров Google разработала специальную вычислительную платформу, с помощью которой можно переносить сроки выполнения ряда вычислительных задач на периоды, когда доступна энергия ветра и солнца. Новое решение позволяет реализовывать данный подход без влияния на производительность таких служб компании, как поисковая система Google Search, карты Google Maps и видеохостинг YouTube.

Для решения поставленной задачи в каждом ЦОД Google платформа ежедневно сравнивает два прогноза погоды на следующий день - внешний почасовой прогноз, предоставляемый компанией Tomorrow, и внутренний прогноз Google, оценивающий энергоресурсы, необходимые дата-центру для выполнения задач. Далее производится оптимизация почасового расписания для согласования сложных вычислительных задач со временем подачи возобновляемой энергии.

Долгосрочный план Google состоит в том, чтобы планировать энергопотребление ЦОД с учетом географического расположения и доступности возобновляемой энергии таким образом, чтобы сократить выбросы CO2 на уровне всей компании.

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