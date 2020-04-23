В МЭР подтвердили получение письма ЦБ о сдерживании информационной активности Глазьева

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития России получило письмо ЦБ с просьбой рассмотреть возможность оптимизации коммуникационной деятельности министра ЕЭК Сергея Глазьева, вопрос рассматривается, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее источники ТАСС сообщили, что Банк России направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил ведомство рассмотреть возможность оптимизации коммуникационной деятельности Глазьева.

"Письмо получено. Вопрос находится на рассмотрении", - сообщили в Минэкономразвития.

Сергей Глазьев ранее занимал пост советника президента РФ. С октября 2019 года он является министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

В качестве советника президента Глазьев известен своей жесткой критикой действий правительства и Центробанка. Ранее Глазьев неоднократно высказался за заморозку курса рубля "на разумном уровне" в противовес свободному курсу, который поддерживает ЦБ.