{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Джефф Безос и Илон Маск увеличили состояние, несмотря на пандемию

Глава Amazon разбогател на $10 млрд, а глава Tesla - на $5 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Некоторые американские миллиардеры, в том числе Джефф Безос и Илон Маск, значительно увеличили свое состояние в последние месяцы, несмотря на распространение нового коронавируса, которое нанесло серьезный экономический ущерб. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе американской неправительственной организации Institute for Policy Studies ("Институт политических исследований"). В нем заостряется внимание на имущественном неравенстве в США.

Исследователи отметили, что "в период с 1 января 2020 года по 10 апреля 2020 года состояние 34 из 170 богатейших миллиардеров США увеличилось на десятки миллионов долларов". В докладе констатируется, что восемь из этих лиц стали богаче "более чем на $1 млрд". В данный список вошли глава корпорации Amazon Джефф Безос, его бывшая супруга Маккензи Безос, создатель сервиса Zoom Эрик Юань и бывший руководитель Microsoft Стив Балмер. Кроме того, в перечень включен глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, а также бизнесмены Джон Альберт Собрато, Джошуа Харрис и Рокко Коммиссо.

Представители организации подчеркнули, что за указанный период состояние Безоса увеличилось на $10 млрд, а к 15 апреля - еще на $15 млрд. "Закрытие сотен тысяч предприятий малого бизнеса позволяет Amazon расширить долю рынка, укрепить позиции в цепочке поставок, а также дает больше власти над потребителями в сфере ценообразования", - отмечается в докладе.

Состояние Маска, согласно приведенным организацией оценкам, выросло на $5 млрд. Одной из причин этого стал выпуск Tesla аппаратов искусственной вентиляции легких. Эрик Юань стал богаче на $2,58 млрд. Как отмечается в докладе, "в первые несколько месяцев этого года Zoom пользовались больше людей, чем во всем 2019 году".

В докладе констатируется, что исследователи основывают свои оценки, в частности, на данных журнала Forbes. В Institute for Policy Studies подчеркивают, что значительная часть американцев сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Эти проблемы обострились в период вызванного пандемией экономического кризиса.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Современные технологии судостроения" приобретут 65,5% акций ЦКБ "Айсберг"
Согласно указу президента, цена продажи должна быть не ниже рыночной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС